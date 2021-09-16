Украина ведет переговоры по производству COVID-вакцин

Украина обсуждает локализацию производства мРНК-вакцин от COVID-19 в стране, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Слово и дело.

"В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин и ведем переговоры о выпуске мРНК вакцины на территории Украины. До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить. ... Конечно, хотелось бы, чтобы украинское фармакологическое предприятие освоило технологию и включилось во всемирный научный прогресс по мРНК вакцинам и не только по мРНК" , - рассказал Ляшко.

Он отметил, что Украина хочет стать "фармацевтически независимым государством" .

"Сегодня в Министерстве здравоохранения уже подготовлен проект первых ста лекарственных средств, критичных для нас в случае, если закрываются все границы, как это было в 2020 году. Мы должны обеспечить полный цикл их производства" , - уточнил министр.

Виктор Ляшко отметил, что должны быть иммунобиологические препараты и антибиотики.