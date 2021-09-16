20 банков должны увеличить свой капитал – НБУ

В 2021 году все банки Украины прошли оценку качества активов, а 30 крупнейших финучреждений (93% активов банковской системы) дополнительно прошли стресс-тестирование. Последнее предполагает анализ по двум макроэкономическим сценариям – базовый и неблагоприятный, сообщает UBR.

По результатам оценки стойкости банков, большинство из них оказались хорошо капитализированными. При этом 20 банков нуждаются в докапитализации, общая сумма которой составляет 47 млрд грн, заявили в Нацбанке.

"Банковский сектор в настоящее время является достаточно устойчивым и готов к запланированному повышению требований к капиталу, несмотря на влияние прошлогоднего кризиса. Однако ряд банков должны принять меры, чтобы усилить свою устойчивость к возможным кризисным явлениям в дальнейшем", – сказано в сообщении НБУ.

Так, по базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень нормативов достаточности капитала был установлен лишь для 10 банков. При этом только 4 банка требуют применения дополнительных мер для выполнения требований НБУ по капитализации. Общая потребность в капитале по этому сценарию за два года снизилась почти в семь раз – до 5,3 млрд грн (на 1 января 2021 г.) по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019-ом.

По неблагоприятному сценарию для 20 банков установлен повышенный уровень нормативов достаточности капитала, из них 16 должны принять дополнительные меры для снижения рисков деятельности. Их потребность в капитале составляет 41,7 млрд грн по сравнению с 73,8 млрд грн два года назад.

Нацбанк подчеркивает, что сценарии для стресс-тестирования были мягче, чем в предыдущие годы. При этом впервые такая проверка включала оценку риска потери стоимости государственными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости.