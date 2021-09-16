Топ-13 продуктов, стимулирующих рост волос

Все мы хотим здоровые и крепкие волосы. Волосы отрастают на 15-20 см за год - вы знали? На рост и качество волос влияет генетика, возраст и состояние здоровья, а это напрямую зависит от образа жизни и питания, поэтому на волосы влияет также и питание и образ жизни. Мы не можем влиять на возраст и генетику, но мы точно можем влиять на рацион, сообщает РБК-Украина.

Питание, в котором отсутствуют необходимые питательные элементы, может приводить к выпадению волос (если причина была в рационе). Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, какие продукты улучшат рост волос.

Топ-13 продуктов, которые помогут росту волос:

1. Яйца - отличный источник белка и биотина, которые важны для здоровья и роста волос. Как показали исследования дефицит этих питательных веществ был связан с потерей волос. Яйца также являются отличным источником цинка, селена и других полезных для волос питательных веществ.

2. Ягоды - богаты полезными соединениями и витаминами, которые могут способствовать росту волос.

3. Шпинат богат фолиевой кислотой, железом и витаминами А и С, которые могут способствовать росту волос. Дефицит этих питательных веществ может привести к выпадению волос.

4. Жирная рыба, такая как лосось , сельдь и скумбрия, содержит питательные вещества, способствующие росту волос.

5. Батат - богат витамином А.

6. Авокадо - богат витамином Е и антиоксидантами. Является отличным источником незаменимых жирных кислот, которые имеют решающее значение для роста волос.

7. Орехи

8. Семена

9. Сладкий перец - источник витаминов А и С, которые помогают сохранить волосы здоровыми.

10. Устрицы - хороший источник цинка, а он необходим для волос.

11. Креветки - много питательных элементов в них: витамин В, цинк, железо, витамин Д. Все эти элементы нужны для крепких волос.

12. Бобовые

13. Красное мясо - богато железом и это наш помощник в росте волос.

Автор: Марина Настевич