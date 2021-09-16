Байден забыл имя премьер-министра Австралии

Байден забыл имя премьер-министра Австралии
Фото: The White House

Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, сообщает Лента.Ру.

На встрече также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему Байден обратился по имени.

"Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", — сказал Байден на встрече.
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