Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, сообщает Лента.Ру.

На встрече также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему Байден обратился по имени.