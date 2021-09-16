Байден забыл имя премьер-министра Австралии
Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, сообщает Лента.Ру.
На встрече также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к нему Байден обратился по имени.
"Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр", — сказал Байден на встрече.