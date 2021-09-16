Стал известен лучший город Украины по качеству жизни

Винница стала лидером среди украинских городов по уровню удовлетворенности жителей услугами и комфортом, которые им обеспечивает местная власть, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты Украинского муниципального опроса 2021 года, проведенного Международным республиканским институтом (МРИ).

Тройка лидеров рейтинга выглядит так:

Винница; Луцк; Ивано-Франковск.

На лидерство 370-тысячной Винницы в рейтинге украинских городов повлиял мощный IT-кластер, в котором работают тысячи разработчиков и инженеров, а также высокая трудовая мобильность благодаря регулярно курсирующему в Киев поезду Интерсити.

41% винничан говорят, что чувствуют себя абсолютно безопасно, когда ночью идут по городу пешком, даже если это отдаленный от центра район. А 59% горожан уверены, что их город — достаточно современный и удачно использует технологические инновации.

В то же время 74% винничан поддерживают вектор развития города, отмечается в исследовании.