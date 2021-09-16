Самые надежные марки автомобилей 2021 года

Чтобы выяснить, кто надежнее, британское издание “What Car” опросило более 16 000 автовладельцев, которые рассказали им, возникали ли у их машины какие-либо проблемы за последний год, и если да, то какие именно. В исследовании участвовали автомобили в возрасте до 5 лет, сообщает Autoconsulting.

Чтобы сохранить интригу, начнем перечисление в обратном порядке - от менее надежных, к более надежным и самым надежным автомобильным маркам. Максимальный уровень надежности - 100%. Но не стоит забывать, что это рейтинг самых надежных. И тут даже последняя позиция - это тоже неплохо.

25. Fiat - 82,0%

Fiat опустился на последнюю ступеньку с 24- го места в прошлом году. Его 124 Spider является вторым снизу в категории купе, кабриолетов и спортивных автомобилей. И хотя у британцев не было достаточно отзывов, чтобы включить результаты Fiat 500 в рейтинг, его надежность владельцы оценили не очень высоко.

24. Land Rover - 82,5%

Предыдущая модель Range Rover Evoque и нынешний Land Rover Discovery были низшими в своих классах. Discovery Sport был 19-м из 21 машины в классе больших внедорожников, в то время как нафаршированный Range Rover был 7-м из 8 автомобилей в классе роскошных внедорожников. Стильный внедорожник Range Rover Velar - лучший представитель Land Rover с результатом 90,3%.

23-ю позицию с оценкой - 86,2% поделили Nissan и Ford

Показатели Nissan снизились из-за его внедорожников: предыдущая модель Juke заняла 19-е место из 20 небольших внедорожников, Qashqai занял 24-е место из 28, в классе семейных внедорожников, а X-Trail - в самом низу из 21 автомобиля в классе больших внедорожников. Все они испортили показатели предыдущей модели Leaf, которая является самым надежным электромобилем на данный момент с оценкой 98,6%.

Ford опустился на этот уровень с 15-го места в 2020 году. Основным виновником стала нынешняя Fiesta, которая находится в нижней части класса малых автомобилей с неутешительной оценкой 74,9%. Focus - гораздо лучше. Он 19-й из 24 автомобилей. Puma и Ecosport были 15-м и 16-м из 20-ти в классе компактных SUV.

22. Alfa Romeo - 86,5%

Модель Alfa Giulia финишировала разочаровывающей 16-й из 17 автомобилей в представительском классе.

21. Porsche - 89,4%

Porsche славится своей надежностью в повседневной жизни, поэтому результат нынешнего года неутешителен для марки. Модели 718 Cayman/Boxster заняли низшие места в классе спортивных автомобилей. В то же время, Macan лидирует в классе роскошных внедорожников с показателем 97,9%.

20-ю позицию с результатом 89,6% делят Vauxhall (Opel) и Peugeot, что неудивительно, ведь это одна Группа Stellantis (PSA).

Нынешнее поколение Astra было 23-м из 24 автомобилей в семейном классе. А вот Insignia Grand Sport показала лучшие результаты в представительском классе, заняв 7- е место из 17 автомобилей. Однако Mokka X и Grandland X не особенно хороши в своих классах.

У Peugeot - похожая ситуация. Такие модели Peugeot, как 308, 3008 и 5008, занимали промежуточное положение в своих классах.

19. Mercedes - 89,6%

Общий показатель Mercedes снизился из-за нынешнего A-класса, занимающего нижнюю позицию в группе - 24-е место из 24-х в классе семейных автомобилей. C-класс аналогично был нижней частью в своем классе. В то же время, E-Class был в середине таблицы в классе люкс.

18. Jaguar - 90,1%

В то время, как бензиновая версия Jaguar XE хорошо себя чувствовала в представительском классе (6- е место из 17), дизельная версия была гораздо менее надежной (15- е место из 17). XF находился примерно в середине таблицы в классе люкс, но все испортил E-Pace, который был 27-м из 28-ми в классе семейных внедорожников.

17. Volkswagen - 91,4%

VW Polo был почти самым ненадежным маленьким автомобилем в британском обзоре. Тем не менее, Golf является средним игроком в семейном классе. Аналогичные позиции занимали другие модели VW в их соответствующих классах.

16. Volvo - 92,3%

Volvo не так надежны, как многие по-привычке считают. V40 находится в нижней части перечня семейных автомобилей (93,0%), равно, как XC60 и XC90 - соответственно в больших классах внедорожников и роскошных внедорожников.

15. Audi - 92,8%

Audi спустилась с 14- го места в прошлом году. В то время как его нынешний TT является вершиной надежности в классе спортивных автомобилей, общие показатели Audi были занижены такими моделями, как A4 (14- е место из 17-ти) в представительском классе. А также - A6, занявшей нижнюю позицию в классе группы люкс. Внедорожники Audi обычно находятся в середине таблицы.

14. SEAT - 93,3%

Seat занял 14-е (из 17-ти) мест из-за нынешней Ibiza в классе малолитражных автомобилей. И это лишь частично компенсировалось средним положением в таблице для Leon в классе семейных автомобилей. Tarracco оказался 17-м (из 21) в большом классе SUV.

13. Renault - 93,7%

По сравнению с прошлым годом, это хорошие показатели Renault. Его популярный Clio занимает лишь среднюю позицию в классе небольших автомобилей.

12. Honda - 94,2%

Это - неплохой результат, но для Honda он неутешительный. Honda в прошлом году была на пятом месте. Предыдущая модель Jazz была пятой в своем классе, а HR-V - самым надежным небольшим внедорожником с впечатляющими 100%-ными показателями. Но эти прекрасные цифры занизило нынешнее поколение Civic, который занимает 22-е место (из 24) в классе семейных автомобилей с результатом 87,8%.

11. BMW - 94,7%

Немецкая надежность долгое время была довольно известным термином, и поразительно, что ведущая немецкая марка занимает только 13- е место. Хотя, результаты BMW лучше, чем в прошлом году. Предыдущая модель 1-й серии - самый надежный семейный автомобиль, 5-я серия - самый надежный роскошный автомобиль, а 3-я серия занимает третье место в представительском классе. Однако, гибриды BMW занижают показатели. X5 45e является наименее надежным в своем классе с показателем 89,7%.

10. Skoda - 95,0%

Skoda занимает первое место по надежности среди брендов, принадлежащих Volkswagen. Superb - самый надежный представительский автомобиль (99,2%). В то же время, чешские внедорожники занимают более низкую позицию в своем классе.

9. Citroen - 95,6%.

Французский бренд впечатляюще поднялся с 17-го места в прошлом году. C3 Aircross - особая достопримечательность. Он - третий по надежности маленький внедорожник с показателем 98,9%.

8. Kia - 95,8%

В то время, как малолитражные автомобили Kia Rio и Picanto занимают лишь среднее место в своем классе, семейные автомобили XCeed и Ceed являются одними из самых надежных в своем сегменте. А Optima - второй по надежности автомобиль представительского класса. E-Niro - третий по надежности электромобиль с оценкой 95,8%.

7. Mazda - 95,9%

Mazda CX-3 - второй по надежности маленький внедорожник со 100% -ным рейтингом. CX-5 (бензиновая версия) - второй по надежности большой внедорожник с показателем 97,5%. Чуть отстает спортивный MX-5 с показателем 95,1%.

6. Mitsubishi - 96,9%

Рейтинг этого бренда не изменился, по сравнению с прошлым годом. Его Eclipse Cross - самый надежный семейный внедорожник на рынке с замечательным 100%

5. Toyota - 97,0%

Toyota долгое время оставалась впечатляюще надежной маркой, хотя в прошлом году она с третьего места опустилась немного ниже. Среди основных героев бренда RAV4 - второй по надежности гибрид (99,1%), и C-HR (96,1%).

4. Mini - 97,0%

Countryman от Mini показал достаточно хорошие результаты в сегменте небольших внедорожников с результатом 96,4%. А основная модель марки занимает шестое место среди самых надежных небольших автомобилей с показателем 96,9%. В целом, это впечатляющий результат для Mini, который в прошлом году занимал 20- е место.

3-ю позицию с результатом - 97,1% поделили Suzuki и Hyundai.

Suzuki Swift является третьим по надежности малолитражным автомобилем с показателем 99,3%. В то время, как Vitara и Ignis входят в верхнюю половину надежности в классе небольших внедорожников.

Предыдущее поколение Hyundai i10 стало большой победой корейской марки с рейтингом 99,6%. Более крупный i20 лишь немного отстал - 99,0%. Текущий i30 имеет 97,0%. Иногда проблемные оказываются тормоза и коробка передач, но очень долгая 5-летняя гарантия бренда с неограниченным пробегом означает, что большинство проблем устраняются бесплатно.

2. Dacia (Renault) - 97,3%

Бюджетный бренд Dacia отстает от лидера менее, чем на два процентных пункта. И это говорит о том, что не нужно тратить много денег, чтобы получить надежный автомобиль. Звездная модель Sandero предыдущего поколения, является одним из шести автомобилей, получивших в этом году рейтинг 100% надежности.

1. Lexus - 98,7%

Этот результат Lexus никого не удивляет. В машинах японской марки очень мало неисправностей, и практически все работы по их устранению выполнялись бесплатно. Внедорожник NX является гибридом с наивысшим рейтингом, а меньший UX занял четвертое место в той же категории.