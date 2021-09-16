Недостаток соли в организме может быть опасной: чем вредна пресная диета

Многие диетологи рекомендуют употреблять пищу без соли и исключать это вещество из рациона. Но на самом деле будет ли отказ от белых кристаллов будет безопасным для здоровья, сообщает 24 Канал.

Исследователь Джеймс ДиНиколантонио из Института сердца Сент-Люка в Канзас-Сити последние 10 лет изучал влияние соли на организм человека. Он утверждает, что отказ от соли может принести больше вреда, чем пользы.

Почему диеты с низким содержанием соли вредные

Многие врачи утверждают, что потребление соли является причиной многих заболеваний, в том числе высокого кровяного давления, болезней сердца и почек. Однако мифы о негативном влиянии соли на организм все чаще берутся развеивать исследователи.

Еще в начале своей карьеры Джеймс ДиНиколантонио столкнулся с негативными последствиями диеты с низким содержанием натрия. Пациенты с высоким кровяным давлением, которые отказались от соли, сообщали о головокружении, обезвоживание и быстром сердцебиении. Тогда специалист посоветовал им добавлять эту приправу в пищу, чтобы восстановить уровень натрия.

Дело в том, что наш организм в течение долгого периода приспосабливался к усвоению соли. Это вещество не одно столетие служит основным консервантом и усилителем вкуса. С солью организм получает нужный натрий, который обеспечивает правильный баланс жидкостей в клетках, работу сердечно-сосудистой системы, сокращение мышц и регуляцию нервных импульсов.

Было проведено немало исследований о влиянии соли на организм и выявлено, что уменьшение потребления этого вещества действительно снижает кровяное давление, но показатель падает максимум на 1 – 5 пунктов и только у небольшой части людей. Вместе с тем появляется немало негативных последствий: повышение уровня почечных гормонов, гормонов стресса и триглицеридов, увеличение частоты сердечных сокращений, гипотиреоз и повышенный инсулин. К тому же уровень смертности был куда выше у людей с низким уровнем натрия, чем у тех, кто имел высокий.

Исследование также показывает, как диета с низким содержанием натрия влияет на беременных женщин. Результаты доводят, что это повышает риск выкидыша, детской смертности и преэклампсии.