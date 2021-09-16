По программе Зеленского отремонтировали мост на границе с Венгрией
На Закарпатье завершился ремонт покрытия полосы движения для большегрузного транспорта на мосту через Тису в пределах пункта пропуска "Тиса" (Чоп – Захонь) на границе с Венгрией, который является частью международной трассы М-06, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий. Проект реализован по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Работы длились почти два месяца, общая стоимость составила около 10 млн гривен.
"Да, движение в пункте пропуска было осложнено, однако благодаря слаженному сотрудничеству пограничных служб двух стран, неудобства удалось минимизировать. Таким образом пункт пропуска сможет теперь заработать полноценно, а качественное покрытие на полосе для движения грузовых автомобилей поспособствует сохранению прочности моста в целом", – отметил Билецкий.