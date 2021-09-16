Валериана: что нужно знать перед приемом

Валериана – это растение, которое обладает успокаивающим действием. Его использовали с первого века нашей эры, первоначально в основном для облегчения вздутия живота и газов, а также для стимуляции менструации. Сейчас его часто принимают для лечения беспокойства и проблем со сном, сообщает WomanEL.

Побочный эффект от валерианы, Фото: pxfuel.com

Но не всё так безопасно, как кажется. Далее о некоторых побочных эффектах использования корня валерианы.

Исследования показывают, что корень валерианы относительно безопасен. Но он может вызывать желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота и спазмы в животе. Об этом заявил доктор медицины Грегори Скотт Браун.

Плохая идея – смешивать натуральные средства, такие как корень валерианы, с лекарствами, отпускаемыми по рецепту, такими как бензодиазепины, антидепрессанты или снотворные. Они могут взаимодействовать и вызывать ужасные токсические эффекты. К тому же каждый человек по-разному реагирует на различные вещества.

Если вы когда-либо боролись с алкогольной или наркотической зависимостью, корень валерианы, вероятно, не лучший вариант. У людей может развиться толерантность или зависимость.

Валериана также не изучалась на предмет возможных взаимодействий с алкоголем. И ее следует употреблять с осторожностью, если вы хотя бы изредка выпиваете бокал вина.

Плацебо или нет?

По общему мнению, валериана может быть полезным средством от некоторых форм беспокойства.

«Однако важно отметить, что некоторые исследования показывают, что она не работает в большей степени, чем плацебо», – говорит доктор Браун.

В целом врач считает, что здоровым людям можно употреблять валериану.