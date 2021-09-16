В РФ мужчина в военной форме устроил взрыв в отделении полиции

Неизвестный мужчина в военной форме пробрался на территорию отделения полиции в Воронежской области в России и устроил взрыв.

﻿Информацию о нападении подтвердили в МВД﻿.

"Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию" , - говорится в сообщении.

По словам собеседника РБК﻿, близкого к МВД, мужчина в военном обмундировании, в бронежилете и каске, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к дежурной части на автомобиле «Нива» и привел в действие взрывное устройство. В результате пострадал сотрудник полиции.

Преступнику удалось скрыться с места преступления.