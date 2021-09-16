В РФ мужчина в военной форме устроил взрыв в отделении полиции
Неизвестный мужчина в военной форме пробрался на территорию отделения полиции в Воронежской области в России и устроил взрыв.
Информацию о нападении подтвердили в МВД.
"Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию", - говорится в сообщении.
По словам собеседника РБК, близкого к МВД, мужчина в военном обмундировании, в бронежилете и каске, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к дежурной части на автомобиле «Нива» и привел в действие взрывное устройство. В результате пострадал сотрудник полиции.
Преступнику удалось скрыться с места преступления.