Налоговая усилит контроль ФЛП: кого это коснется

Налоговая ужесточит контроль за "фопами". Это предусмотрено рядом правок в "ресурсный законопроект" №5600. Помимо прочего, в документе предусмотрели ужесточение учета для уже фискализированных предприятий, сообщает UBR.

В частности, как рассказал председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, согласно предусмотренных правок в пункты 11 и 12 статьи закона по применению РРО, подакцизные товары можно будет продать исключительно с указанием расширенной информации в фискальном чеке.

"Это дополнительное внесение данных. Маленькому "фопу" становится менее выгодно, потому что увеличиваются административные расходы на дополнительного специалиста – бухгалтера или кассира" , – говорит Чумак.

Введение дополнительных норм учета товарных запасов. На практике это будет означать усиление контроля и проверок, появление штрафов за нарушения.

ФЛП должен будет подтверждать учет и происхождение товаров, проводить инвентаризацию товарных запасов, а также внутреннее перемещение товаров (склад-магазин, склад-склад, магазин-магазин).

С одной стороны, говорит Чумак, это касается только уже фискализированных предприятий, но с другой – это существенно увеличивает административную нагрузку (дополнительные расходы на учет, бухгалтерию, товароведа и пр.).

"Появятся штрафы даже за непреднамеренные ошибки, а они точно будут у предпринимателя, который ведет всю деятельность самостоятельно. К тому же данный учет не предотвращает оборот контрабанды, которая попала в страну через таможню. Такой учет также никоим образом не может влиять на налоговые обязательства "фопа" на едином налоге. Как внутреннее перемещение товара увеличивает налоги?" , – задается вопросом Александр Чумак.

Упрощенка пойдет под нож

Еще одной новацией будет исключение из перечня предпринимателей, которые имеют право вести деятельность на "упрощенке" – тех, кто осуществляет оптовую торговлю или посредничество в оптовой торговле.

Под данную категорию, поясняет глава Ассоциации частных работодателей, подпадают маленькие ФЛП, которые:

обеспечивают расходными материалами (канцтоварами) офисы;

производят и поставляют комплектующие (B2B);

поставляют товары гостинично-ресторанному бизнесу (HoReCa);

выполняют поставку промышленных запчастей по индивидуальным заказам;

все "фопы-единоналожники", участвующие в тендерах;

поставляют автозапчасти;

и много других.

"Таких "фопов" достаточно много. Это те, кто занимается, как правило, такой деятельностью годами, часто семейные бизнесы, и точно не злоупотребляющие "упрощенкой". Теперь они лишатся своего бизнеса" , – отмечает Чумак.

Кого переведут на общую систему

В добавок ко всему, добавляет он, сложную бытовую технику, ту что уже фискализирована, отправляют на общую систему налогообложения (полный бухгалтерский учет, уплата всех налогов в рамках общей системы налогообложения).

"Это такая борьба с контрабандой. Она проезжает нашу таможню нелегально. Потом расходится по стране и конечному потребителю продается, в том числе через "фопы". Без полной растаможки на импортной электронике не появляется ввозной НДС. Теперь он появится внутри страны у конечного продавца. Так будут легализовать весь "контрабас" внутри страны. Крайним будет ФЛП" , – подмечает Александр Чумак.

При этом эксперт "сильно сомневается", что со всем этим (фискализацией, полным учетом, общей системой с НДС) кто-то согласится торговать "вбелую".