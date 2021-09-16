В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

16-17 сентября в большинстве областей Украины сохранится повышенный риск возникновения пожаров, сообщает Деловая столица.

"16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорят в Службе спасения.

ГСЧС просит соблюдать правила безопасности. В частности, запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с огнестрельным оружием;
  • устраивать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню на полях.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics