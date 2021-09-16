В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность
16-17 сентября в большинстве областей Украины сохранится повышенный риск возникновения пожаров, сообщает Деловая столица.
"16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорят в Службе спасения.
ГСЧС просит соблюдать правила безопасности. В частности, запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с огнестрельным оружием;
- устраивать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню на полях.