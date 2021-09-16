Кризис семейных отношений: 7 симптомов, на которые нужно обратить внимание
Вы узнаете, как отсутствие времени на собственные удовольствия нарушают ваше психоэмоциональное состояние, почему важно заботиться о своем партнере и как найти общие интересы, чтобы обрести общее увлечение и укрепить взаимоотношения, сообщает Дмитрий Карпачев.
Один из наиболее очевидных признаков кризиса семейных отношений – постоянная раздражительность партнера.
Почему нежелание нравиться друг другу говорит о серьезных проблемах в отношениях. Как партнеры компенсируют данный симптом и кто получает наибольший урон от недостатка близости – мужчина или женщина.
Далее в видео подробно смотрите о симптомах указывающих на то, что у ваших отношений предкризисное либо кризисное состояние.