Семь областей Украины сохраняют высокие показатели COVID-госпитализаций

Сегодня, 16 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в семи регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Винницкой области длительное время наблюдается превышение по этому показателю, теперь он составляет 69,8%, ранее составлял 56,3-83%.

Кроме того, Ивано-Франковская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций COVID-больных, сейчас она остановилась на отметке 66,1%, а днем ранее составляла 60,6%.

Также длительное время наблюдается ухудшение во Львовской области - 83,1%.

Николаевская область тоже демонстрирует высокую динамику госпитализаций. По последним данным, она составляет 69,3%.

Между тем превышение зафиксировано в Полтавской области 61,6%, хотя предварительно этот показатель демонстрировал 42,1%.

Добавим, что Ровенская и Сумская области также имеют высокую динамику госпитализаций COVID-больных. Она составляет в данных регионах 73,6% и 50,3% соответственно.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна быть не более 50%

Автор: Мария Кучерявец