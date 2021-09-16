Больше математики и денег: как изменится ІТ-образование в Украине

Украинское образование давно нуждается в изменениях и каждый пришедший к власти политик стремится объявить реформу системы, сообщает Зеркало недели.

Вот только понятие реформы предполагает не косметический ремонт, а кардинальные изменения в механизме функционирования системы, ведущие к смене ее основополагающих принципов и дающие принципиально новый результат.

IT-сектор как самая быстрорастущая отрасль выступает основным заказчиком на специалистов и первым поддерживает образовательные инициативы, обеспечивающие им приток квалифицированных сотрудников. Ему нужны конкретные шаги с обозначенными KPI, а не пустышки в виде реорганизаций и модернизаций.

Несколько месяцев назад Минцифры и МОН объявили о старте проекта по реформе IT-образования в школах и университетах и создали рабочую группу. В рабочую группу вошли представители различных заведений высшего образования (ЗВО), а также представители бизнеса: от Европейской бизнес-ассоциации, IT-ассоциаций и IT-кластеров из разных городов страны.

О подробностях реформы IT-образования и возможных нововведениях рассказывает ﻿﻿Эдуард Рубин – сооснователь харьковского ИТ-кластера, бывший и.о. ректора ХНУРЭ, инициатор ряда независимых образовательных проектов.

Не реорганизация системы финансирования, а принцип "деньги за студентами"

Первое предложение — лицензирование неформального образования и освобождение его от НДС, а также «компенсация государством 50–75% стоимости курса после прохождения образовательной программы. Неформальное образование — это всевозможные курсы, ІТ-школы и центры.

Давно требует решения вопрос финансовой автономии ЗВО. Заявленная в законе автономия и реальная — две большие разницы.

Реформа предлагает дополнить закон о высшем образовании новой сущностью, а именно, что ЗВО могут получать деньги из частных, донорских и государственных источников.

Также для повышения финансирования IT-образования предлагается увеличить средства, выделяемые на финансирование специальности "12. Інформаційні технології", и увеличить коэффициент финансирования с 1,2 до 1,6.

Не "усовершенствование" программ, а полный пересмотр подхода к обучению

Важными аспектами реформы являются вопросы сотрудничества с бизнесом. Учебные программы не отвечают требованиям современного бизнеса. ІТ развивается настолько быстро, что преподаватели не успевают ни сами меняться, ни изменять учебные программы.

Реформа же предполагает действенный механизм влияния объединений работодателей на принятие стратегических решений по развитию высшего образования.

Далее реформа готовит изменения в классификатор профессий, и это важный пункт — в мире появляются новые специальности, а наш закон до сих пор о них не знает.

Важно не только сейчас изменить их, но и создать механизм для быстрой актуализации списка при минимуме бюрократии.

Во взаимоотношениях с бизнесом важную роль играет дуальная форма обучения. Предлагаемая реформа предполагает дерегуляцию дуальной формы обучения, а именно разделение договора о сотрудничестве на две части: смысловую и финансовую.

Не "модернизация" школьной программы, а усиление подготовки за счет внешнего ресурса

Высшее образование, особенно в высокотехнологичных отраслях, не может быть улучшено, если нет базовой подготовки выпускников средней школы.

Реформа закладывает изменения и здесь. В то время как школам нужны хорошие учителя, профессионалы-практики без педагогического образования готовы делиться знаниями с детьми. Для этого предполагается создание сертификационных программ для "учителей-свитчеров" и упрощение требований к подготовке потенциальных учителей. Это привлечет в школы тех, кто имеет соответствующие знания, но не учился пять лет на педагога.

Важным пунктом является разработка видеокурсов по математике и другим STEM-предметам. Это предоставит возможность дать школьникам доступ к урокам от лучших преподавателей.

Наконец, в проекте рассматривается вопрос о привлечении провайдеров неформального образования к обучению школьников. Важным пунктом является повышение барьера экзамена ЗНО для поступления на педагогические специальности по STEM-предметам для абитуриентов. В первую очередь, речь идет об повышении порогового балла по математике.

"Финализация дорожной карты не является окончанием процесса реформы, а лишь началом работы над каждым пунктом. Надеюсь, что работа будет конструктивной, и мы быстро перейдем от слов к делу, а эффект будет заметен уже через 3–5 лет", – подытожил автор.