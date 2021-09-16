Путин призвал россиян выбирать Госдуму – хоть дистанционно

Президент России Владимир Путин призывает своих сограждан проголосовать на выборах в Госдуму РФ 17-го, 18-го или 19-го сентября, сообщает Украинская правда.

"В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны.

Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России" , - сказал Путин в видеообращении.

Он призвал "принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный день, начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования".

Путин заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление "избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя" любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина.