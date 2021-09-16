МакSим после комы показала новые фото со старшей дочкой на прогулке

Недавно артистка впервые дала большое интервью Ксении Собчак. Певица рассказала, что у нее было две остановки сердца, пока она была в коме. Сейчас МакSим постепенно восстанавливает силы, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим есть большая поддержка в лице ее детей, команды и возлюбленного, имя которого артистка не афиширует.

Сейчас МакSим находится дома на реабилитации. Впереди еще несколько месяцев упражнений и процедур, которые помогут артистке вернуться в форму.

На своей странице в Instagram певица опубликовала два новых фото, на которых она позирует со старшей дочерью – Александрой и их домашним питомцем.

Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим родила старшую дочь в 2009 году. Отцом девочки является первый супруг певицы, звукорежиссер Алексей Луговцов. Пара поженилась в 2008 году в Индонезии, но через три года их брак распался.