В Украине заблокировали около 39 тысяч кибератак за неделю

Специалисты Госспецсвязи с 8 по 14 сентября 2021 заблокировали около 39 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Большинство – сетевые атаки прикладного уровня.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.

"Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировано 38 948 атак различных видов, что на 10% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня" , - говорится в сообщении.

Система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировала 432 162 подозрительных события (на 8% больше чем на предыдущей неделе).

Специалисты зарегистрировали и обработали 3130 киберинцидентов. Основное их количество (99%) касается распространения вредоносного программного обеспечения.