На строительство дорог в 2022 году планируют потратить 125 млрд грн

"Укравтодор" планирует потратить 124,4 миллиарда гривен на строительство и ремонт дорог в 2022 году, из которых 78,9 миллиарда составят расходы из государственного бюджета, сообщает Экономическая правда.

Общие расходы "Укравтодора" в 2022 году вырастут на 13,54% и составят 78,9 млрд грн.

Еще 5,5 млрд грн планируется привлечь у международных финансовых организаций, а 40 млрд грн "Укравтодор" одолжит под государственные гарантии.

В 2022 году расходы "Укравтодора" на обслуживание долгов вырастут на 7% и составят 15,8 млрд грн.

В 2022 году львиную часть средств, которые будут направляться на работу "Укравтодора", направят на субвенции местным бюджетам на реконструкцию и ремонт местных дорог и улиц. Ее размер вырастет на 27,8% и составит 23,14 млрд грн.