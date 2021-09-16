Чего нельзя делать при разбитом градуснике
В бытовых градусниках хоть и содержится ртуть, которая опасна своими испарениями, но разбитый градусник не представляет серьёзной угрозы. Конечно, если действовать в этой ситуации правильно.
Жидкий металл ядовит и наибольшую опасность представляют его пары, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Несмотря на это, если в доме разбился медицинский градусник, паниковать не стоит — устранить последствия можно своими силами. Только действовать нужно быстро.