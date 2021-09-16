В бытовых градусниках хоть и содержится ртуть, которая опасна своими испарениями, но разбитый градусник не представляет серьёзной угрозы. Конечно, если действовать в этой ситуации правильно.

Жидкий металл ядовит и наибольшую опасность представляют его пары, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Несмотря на это, если в доме разбился медицинский градусник, паниковать не стоит — устранить последствия можно своими силами. Только действовать нужно быстро.

Чего нельзя делать при разбитом градуснике:

Ни в коем случае не собирайте ртуть пылесосом — во-первых, технику придётся выбросить, во-вторых, горячие детали ускорят испарение ртути;

Не пытайтесь собрать ртуть веником, который только размельчит капли в ядовитую пыль;

Не выбрасывайте ртуть и загрязнённые ею вещи в мусоропровод и канализацию — всё необходимо утилизировать в специальном порядке через организации, занимающиеся работой с опасными отходами.