Мы будем продолжать переговоры - Кулеба о "СП-2"

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет "исключительно дружеское давление" на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РБК-Украина.

Такое заявление сделал Кулеба во время брифинга в четверг.

Глава украинской дипломатии убежден, что обещания по противодействию "Северному потоку-2" должны перерасти в конкретные гарантии.

"Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров. Потому что пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита" , - пояснил Кулеба.

По его словам, уже сейчас надо действовать Германии и Соединенным Штатам.

"Украина готова вместе с ними действовать. И не только Украина, но и другие страны Центральной Европы" , - добавил министр.

Автор: Инна Собора