Мы будем продолжать переговоры - Кулеба о "СП-2"
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет "исключительно дружеское давление" на партнеров, чтобы помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РБК-Украина.
Такое заявление сделал Кулеба во время брифинга в четверг.
Глава украинской дипломатии убежден, что обещания по противодействию "Северному потоку-2" должны перерасти в конкретные гарантии.
"Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров. Потому что пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита", - пояснил Кулеба.
По его словам, уже сейчас надо действовать Германии и Соединенным Штатам.
"Украина готова вместе с ними действовать. И не только Украина, но и другие страны Центральной Европы", - добавил министр.
Автор: Инна Собора