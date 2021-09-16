Космический корабль "Шэньчжоу-12" возвращается на Землю

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех тайконавтов (принятое в Китае наименование участников космических полетов) на борту в четверг отделился от китайской орбитальной станции для возвращения на Землю, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте Программы пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA) в официальном аккаунте социальной сети WeChat.

"16 сентября 2021 года в 08:56 по пекинскому времени пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" успешно отделился от базового модуля станции", - сказано в сообщении .

"К настоящему времени члены экипажа "Шэньчжоу-12" прожили на строящейся космической станции 90 дней и обновили рекорд по продолжительности однократного космического полета для китайских тайконавтов", - отмечается в заявлении ведомства .

Перед тем, как погрузиться в "Шэньчжоу-12", тайконавты под руководством специалистов с Земли подготовили станцию к непилотируемому полету, скачали с бортового компьютера данные о проведенных на орбите экспериментах и провели другие работы.

"Шэньчжоу-12" стартовал с Земли 17 июня. Члены его экипажа - Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо - проработали на станции около 91 дня. За время нахождения на орбите тайконавты совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования. По данным телеканала CGTN, корабль приземлится на полигоне Дунфэн в автономной районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как заявил ранее в интервью Центральному телевидению Китая командир экипажа Не Хайшэн, одной из главных задач перед возвращением на Землю стала физическая подготовка тайконавтов. "Нам было необходимо увеличить нашу физическую активность, тренировать мышцы, легкие и сердечно-сосудистую систему, чтобы подготовиться к входу корабля в атмосферу, а также удару о земную поверхность", - пояснил он .

Китайская станция

Китай в апреле вывел на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Во время работы тайконавтов станция состояла из трех элементов: базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и пилотируемого "Шэньчжоу-12".

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и завершится в 2022 году. Программа предусматривает еще восемь запусков: доставку на орбиту еще двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", трех грузовых кораблей и трех пилотируемых экспедиций с тайконавтами. Общая масса станции составит более 90 тонн. На ней смогут одновременно работать три космонавта и до шести человек при смене экипажа. Срок эксплуатации станции составит около 10 лет.

После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Диаметр его зеркала составит 2 м. Модуль будет оснащен собственными двигателями: предполагается, что он время от времени будет пристыковываться к станции для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.