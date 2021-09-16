Катя Осадчая в шляпе с вуалью пришла на светское мероприятие

Сентябрь богат на премьеры и светские мероприятия, поэтому после рождения сына Катя Осадчая не засиживалась в декрете. В среду, 15 сентября, она посетила вечеринку к 20-летию журнала Elle, на которой показала новый роскошный образ, сообщает 24 Канал.

Празднование 20-летия модного глянца Elle Ukraine состоялось в живописной локации – на закате на берегу Днепра. Одной из первых на вечеринке появилась Катя Осадчая. Компанию ей составил звездный муж Юрий Горбунов, который стал ведущим мероприятия. В паре они продемонстрировали изысканные look в стиле black tie.

Многодетная мама сделала ставку на черно-белую классику. Она надела черную кофточку с V-образным вырезом и длинными рукавами. Эффектной деталью ее образа стал широкополая белая шляпа, который довершила вуаль с блестящим камнями. Свой головной убор ведущая роскошно показала на новых фото.

Фото из инстаграма ведущей

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