Необычные рецепты чая: как сделать полезный напиток в домашних условиях

Стандартные варианты чая (черный, зеленый) можно купить в любом магазине. На основе этих двух видов чая можно сделать необычный, но очень вкусный напиток, который поможет согреться холодным осенним вечером и быстро вылечиться от простуды, если вдруг она застала вас врасплох, сообщает УНИАН.

Все рецепты, приведенные ниже, не содержат рассыпного зеленого или черного чая. Вы можете добавить его, если пожелаете.

Имбирный чай с лимоном

тертый имбирь - 1 ч.л;

вода - 1 стакан;

мед, лимон, сахар - по вкусу.

С лимона снять кожицу и натереть плод на мелкой терке. На 1 стакан воды нужна 1 ч.л имбиря с горкой, увеличивайте количество ингредиентов, ориентируясь на свои нужды.

Подогреть в кофейной турке воду, всыпать имбирь. По желанию можно добавить лимонную цедру. Подождать, пока вода закипит и проварить 3-5 минут.

В чашку положить мед, ломтик лимона и сахар, влить имбирный отвар.

Яблочный чай с клюквой

сладкие яблоки - 2 шт;

клюква замороженная или свежая - 100 гр;

брусника замороженная или свежая - 100 гр;

сушеные яблоки - 80 гр;

кардамон - 1 ч.л;

вода - 1 л;

мед - по вкусу.

Ягоды и сушеные яблоки промыть, у свежих яблок удалить сердцевину, нарезать ломтиками. В чайник выложить клюкву, бруснику, сушеные и свежие яблоки, добавить кардамон. Залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться в течение часа.

Каркаде с пряностями

сушеный каркаде - 2 стакана;

вода - 8 стаканов;

сахар - 1 стакан;

гвоздика сушеная - 6 шт;

корица - 2 палочки;

ваниль - 1 ч.л;

мускатный орех - щепотка.

Взять сотейник, выложить все специи, залить водой. На медленном огне варить смесь, помешивая, около 30 минут. По готовности перелить чай в стаканы или чашки, подавать с палочкой корицы.

Чай с мятой и мандарином

мандарин - 1 шт;

гвоздика сушеная - 6 шт;

корица - 1 палочка;

перец душистый горошком - 3 шт;

мята сушеная - 1 ч.л;

мелисса сушеная - 1 ч.л;

вода - 400 мл;

мед или сахар - по вкусу.

В кастрюлю или сотейник вылить воду, слегка подогреть. Выложить корицу, гвоздику и душистый перец, кипятить в течение 5 минут. Снять отвар с огня, добавить мелиссу, мяту и мандариновые корки. Перемешать, накрыть крышкой, настаивать 10 минут.

Перед подачей напиток процедить и вылить в чашки, смешав с мандариновым соком. По вкусу добавить мед или сахар.

Чай с калиной и лимоном

вода - 1 л;

лимон - 1 шт;

калина - 200 гр;

мед - по вкусу.

Калину перебрать, промыть и выложить в чайник. Залить кипятком, накрыть крышкой и настаивать в течение 10 минут. Добавить лимон, нарезанный дольками, и мед. Накрыть крышкой и дать настояться еще 5-7 минут. Опционально можете добавить мяту.