Представлен новый Ford Fiesta 2021

Компания Ford рассекретила обновленный хетчбэк В-класса Fiesta 2021. Изменения претерпел компакт 7-поколения, который находится в производстве почти 5 лет, сообщает АвтоПортал.

Модернизированная Фиеста 2021 внешне заметно отличается от предшественника.

У неё другая, более крупная и «угловатая» решетка радиатора, а также доработанные светодиодные фонари (с черной кромкой) и бамперы. Логотип марки переместился с кромки капота в верхнюю часть «гриля»; поясная линия спереди стала несколько выше.

Кроме того, у модели появились легкосплавные диски нового дизайна, и заодно – более широкая цветовая гамма. Светодиодные фары входят теперь в стандартную комплектацию, а за доплату будет доступна матричная оптика.

В салоне новшеством стала 12-дюймовая цифровая приборка для старших модификаций. А вот в остальном – без изменений. Экран мультимедиа – по-прежнему 8-дюймовый, горизонтально ориентированный.

Технически Ford Fiesta 2021 тоже остался таким, каким был и раньше. В его гамму входят двигатели мощностью от 75 до 200 л.с., а включая две силовые установки типа мягкий гибрид отдачей 125 и 155 л.с. Коробка передач – 5- и 6-МКПП, а также 7-ступенчатый робот (на выбор). На ряду обычным хетчем покупателям предложат кросс-вариант Fiesta Active (с увеличенным клиренсом и защитным обвесом), и спортивную версию Fiesta ST (такая отличается аэродинамическим обвесом, оспортивленным салоном и выхлопом, усиленной тормозной системой, др.; из нового – сиденья с более «высокими характеристиками» и увеличенный с 290 до 320 Нм крутящий момент 1,5-литрового турбомотора).

Ford Fiesta уже доступен для заказа в Европе. Цены – от 16 990 евро. Первые поставки ожидается в начале 2022 года. Тогда же новинка, скорее всего, прибудет и в Украину.