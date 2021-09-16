СБУ обнаружила тайник с противотанковыми гранатами на Закарпатье

Служба безопасности Украины выявила в Закарпатской области схрон с арсеналом боевых средств поражения. Из тайника, среди прочего, изъято более 2 кг взрывчатки и реактивные противотанковые гранаты.

Об этом сообщила СБУ.

Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района.

Правоохранители задержали злоумышленника, причастного к обустройству тайника. Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия.

При осмотре тайника сотрудники СБУ обнаружили:

почти 2 кг тротила;

400 г пластида;

10 средств для инициирования взрыва;

3 реактивные противотанковые гранаты;

4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются источники поступления выявленных средств поражения.