СБУ обнаружила тайник с противотанковыми гранатами на Закарпатье
Служба безопасности Украины выявила в Закарпатской области схрон с арсеналом боевых средств поражения. Из тайника, среди прочего, изъято более 2 кг взрывчатки и реактивные противотанковые гранаты.
Об этом сообщила СБУ.
Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района.
Правоохранители задержали злоумышленника, причастного к обустройству тайника. Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия.
При осмотре тайника сотрудники СБУ обнаружили:
- почти 2 кг тротила;
- 400 г пластида;
- 10 средств для инициирования взрыва;
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 и Ф-1.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Устанавливаются источники поступления выявленных средств поражения.