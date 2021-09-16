Рынок земли: продано более 42 тыс. га

17284 земельные соглашения заключены в период с 1 июля по 15 сентября в рамках действующего рынка, сообщает AgroPortal.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, всего за 2,5 месяца состоялась купля-продажа почти 42,2 тыс. га земель.

Топ-3 региона по площади земель стали Кировоградская (7,8 тыс. га), Харьковская (4,7 тыс. га) и Полтавская (3,95 тыс. га) области. По количеству сделок лидируют Полтавская (1550), Киевская (1479) и Хмельницкая (1403) области.