В Минздраве пояснили, что будут делать с портящимися вакцинами

Украина может поделиться с другими странами COVID-вакцинами, срок годности которых истекает. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в четверг, 16 сентября, сообщает Корреспондент.

В то же время Минздрав планирует иммунизацию так, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины, подчеркнул министр.

По его словам, если срок действия определенных партий вакцины все же истечет, такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы. Однако Минздрав будет делать все возможное, чтобы вакцины были использованы в Украине.