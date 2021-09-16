Микки Рурку - 69: лучшие роли кинозвезды и секс-символа 90-х

16 сентября американский актер Микки Рурк отмечает свое 69-летие. В честь праздника УНИАН предлагает вспомнить лучшие его роли в кино, сообщает УНИАН.

Актёрская карьера Микки Рурка началась ещё в 1979 году, но первая крупная роль досталась лишь в 1983 году, когда уже знаменитый кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола предложил актёру роль мотоциклиста в фильме "Бойцовая рыбка".

Настоящее мировое признание пришло к актёру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрёл титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвёзд. Сам актер считает, что это была его лучшая роль.

После мирового признания Рурк сыграл одну из своих самых знаменитых ролей - частного детектива Гарри Эйнджела в детективном триллере Алана Паркера "Сердце Ангела".

Вершиной актёрского мастерства Рурка была признана роль рестлера Рэнди "Барана" Робинсона в драме режиссёра Д. Аронофски "Рестлер". За эту работу актёр удостоился множества престижных кинонаград.

Также интерес у зрителей вызвал фильм "Эшби", в котором Рурк сыграл главную роль отставного сотрудника ЦРУ, которому осталось жить всего несколько месяцев.