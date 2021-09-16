Volkswagen бросил вызов Tesla

Компания намерена выпустить 70 новых электромобилей до конца этого десятилетия, сообщает Автоцентр.

Volkswagen уже неоднократно заявлял, что намерен стать лидером в электромобильном сегменте и потеснить американскую марку Tesla, которая в настоящее время является самым крупным производителем электромобилей в мире. Стратегия покорения рынка уже готова, и немецкий концерн приступил к ее реализации.

Планы у Фольксваген оптимистичные и далеко идущие. По словам генерального директора VW Герберта Дисса, к 2025 году компания намерена нарастить объемы выпуска электромобилей. К указанному периоду в линейке будет доступно шесть представителей семейства ID: хэтчбек ID.3, кроссовер ID.4, купеобразный ID.5, минивэн ID.BUZZ и седан ID.Aero. Также не стоит забывать о ID.6, который продается на рынке Китая. То есть модельный ряд уже больше, чем у Tesla.

Рывок значительный, но на этом Volkswagen Group останавливаться не планирует. К 2030 году он намеревается выпустить около 70 моделей электромобилей. В компании уверенны, что американская марка не сможет предоставить такой ассортимент батарейных машин. Таким образом, благодаря широкому модельному ряду и доступным ценам, лидером рынка станет именно Фольксваген.

Указанная цифра впечатляет. Особенно если учитывать столь короткий период. Вероятно, речь идет не только об основном бренде, а и о других марках, входящих в состав концерна. По данным Auto News, немецкий автогигант уже сейчас вплотную приблизился к показателям продаж Тесла в сегменте EV. Так что достичь поставленной цели не составит труда.