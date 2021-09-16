В Украине растет аварийность на дорогах: статистика полиции

Как показывает официальная статистика МВД, в Украине продолжает расти аварийность. Впрочем, есть и хорошие новости – Количество погибших и травмированных уменьшается, сообщает 24 Канал.

Если верить официальной статистике от патрульной полиции, с 01.01.2021 по 31.08.2021 в Украине произошло 120 209 ДТП в которых было травмировано 19 309 человек и 1914 человека погибло.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество ДТП увеличилось на 17,8% при этом количество травмированных лиц уменьшилось на 5,3%, а количество погибших уменьшилось на 9,1%.

Главными причинами ДТП в полиции считают нарушение правил маневрирования 49 690 ДТП, превышение безопасной скорости движения 28 155 ДТП и несоблюдение дистанции 20 845 ДТП. Из-за превышения установленной скорости движения (которую контролируют камеры) произошло 1458 ДТП.