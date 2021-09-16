Экологи снова потребовали провести проверку "СП-2"

Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием провести проверку разрешения на строительство и эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2, сообщает Корреспондент.

"DUH опротестовала решение не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию" , – говорится в пресс-релизе. ﻿

Экологи хотят, чтобы регулятор оценил влияние Северного потока-2 на окружающую среду и пересмотрел предыдущее решение.