Украинскому боксеру предложили российское гражданство

Скандальный украинский боксер Иван Редкач заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за российское гражданство, сообщает УНИАН.

Об этом Редкач сообщил в Instagram.

"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли?", - написал боксер.

При этом он сообщил, что свой ответ скажет 17 сентября.

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Иван Редкач может получить российский паспорт / фото boxingscene.com

Напомним, ранее Редкач оскандалился своим заявлением об украинцах, заявив, что не любит их.

Иван Редкач: карьера и скандалы

  • Редкач провел на профи-ринге 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
  • 18 апреля Редкач странно проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом насмешек.
  • Перед этим 25 января 2020-го он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
  • За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью". Также Редкач рассказывал о том, что у него был конфликт с Ломаченко в церкви.
  • Редкач также попадал в ряд других историй. Например, в 2018 году он разгневал сети своим постом со словами "Украина + Россия = дружба".
  • Недавно Редкач сцепился в сети с другим украинским боксером Денисом Беринчиком.
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