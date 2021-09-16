Украинскому боксеру предложили российское гражданство

Скандальный украинский боксер Иван Редкач заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за российское гражданство, сообщает УНИАН.

Об этом Редкач сообщил в Instagram.

"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли?" , - написал боксер.

При этом он сообщил, что свой ответ скажет 17 сентября.

Иван Редкач может получить российский паспорт / фото boxingscene.com

Напомним, ранее Редкач оскандалился своим заявлением об украинцах, заявив, что не любит их.

Иван Редкач: карьера и скандалы