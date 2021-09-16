Миллиардер рассказал, что может "убить" биткоин

Регуляторы по всему миру в будущем могут взять под свой контроль биткоин, если первая криптовалюта получит большой успех. Так, установление госконтроля над криптоактивом уничтожит его, сообщает Обозреватель.

В последнее время правительство многих стран ужесточило контроль над криптовалютами. Об этом рассказал основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио (состояние – $20 млрд по данным Forbes) в интервью CNBC.

"Я думаю, что в конце концов, если это действительно удастся, они убьют его или попытаются убить. И я думаю, они убьют его, потому что у них есть способы это сделать" , – сказал Далио.

По его словам, биткоин не имеет внутренней стоимости, а это означает, что актив не имеет фундаментальной и объективной ценности. При этом криптовалюта является хорошей альтернативой наличным деньгам.

В июне Сальвадор стал первой страной, которая приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Ожидается, что Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты и наказывающий майнеров и трейдеров. Китай начал вводить жесткие меры на криптовалютных рынках, приказав майнерам прекратить свою деятельность.

Несмотря на сильные приступы волатильности в недалеком прошлом, в последнее время биткоин был довольно успешным. За последние 12 месяцев главный криптоактив вырос более чем в 4 раза.

На данный момент биткоин стоит $48,2 тыс., об этом свидетельствуют данные CoinDesk. За сутки стоимость выросла на 2%.

Компания Далио Bridgewater управляет активами пенсионных фондов, университетских эндаументов, суверенных фондов. Сумма активов под управлением на 2017 год — $160 млрд.