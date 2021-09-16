Сборная Украины ухудшила позицию в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором учитываются результаты команд за последний месяц, сообщает УНИАН.
Он опубликован на официальном сайте ФИФА.
Сборная Украины в мировой классификации потеряла две позиции и теперь располагается на 27-м месте.
Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Бельгии.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Сборная Украины: матчи в сентябре
- В сентябре сборная Украины провела свои первые поединки под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова.
- В квалификации на ЧМ-2022 Украина сперва сыграла вничью с Казахстаном (2:2), а затем с Францией (1:1).
- 8 сентября "желто-синие" провели контрольный матч против Чехии, который также завершился вничью - 1:1.