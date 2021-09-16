Сборная Украины ухудшила позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, в котором учитываются результаты команд за последний месяц, сообщает УНИАН.

Он опубликован на официальном сайте ФИФА.

Сборная Украины в мировой классификации потеряла две позиции и теперь располагается на 27-м месте.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Бельгии.

Топ-10 рейтинга ФИФА

Сборная Украины: матчи в сентябре