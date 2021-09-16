В Харьковской области ликвидировали 50-тысячную "армию ботов"

Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации. За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали «альтернативную реальность» в соцсетях, в том числе в украинском сегменте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации «липовых» профилей в соцсетях.

По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях.

«Армия ботов» распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружено:

компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

GSM-шлюзы и SIM-банки;

5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.