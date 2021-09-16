Опоясывающий лишай или герпес: симптомы и причины

Мало кому известно, что знакомая многим с юных лет ветрянка вызывается вирусом с красивым названием Varicella Zoster. Он же способен стать причиной опоясывающего герпеса, называемого также «герпес зостер», «опоясывающий лишай», сообщает Dr. Berg.

Заражение порой вызвано пробуждением латентного вируса ветряной оспы. Активизируется на фоне проблем, способствующих снижению сопротивляемости: переохлаждение, хронические болезни, злокачественные образования, нарушенный обмен веществ, ВИЧ–инфекция. Поэтому важно провести глубокое обследование, чтобы выявить корень проблемы.

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