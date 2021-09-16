Врачи сделали вывод об опасности домашней пыль: от астмы до бесплодия

Американские научные работники пришли к выводу, что безобидная на первый взгляд домашняя пыль на самом деле таит в себе огромную опасность. В 90% случаев она обладает токсичными свойствами, провоцируя развитие астмы, проблемы с зачатием ребенка и даже появление онкологических заболеваний, сообщает Menslife.

Эксперты из Института общественного здравоохранения Милкена в Университете Джорджа Вашингтона (США) провели необычный эксперимент. Они собрали пробы пыли в жилых домах 14 штатов, проанализировав ее на всевозможные угрозы для здоровья человека. В результате специалисты обнаружили 45 потенциально токсичных химических веществ. Так, в состав пыли, укрывающей большинство полок в квартирах и домах, входят самые разнообразные отдушки, фенолы, канцероген TDCIPP, фталаты, антипирены, огнезащитный TDCIPP.

Беда в том, что производители абсолютного большинства бытовых продуктов совершенно не обращают внимания на запреты, включая в их состав огромное количество вредных соединений. Последние практически всегда задерживаются в напольных покрытиях, а также остаются на поверхности мебели и любых других предметов, находящихся в доме. Спустя определенный промежуток времени частички токсических веществ поднимаются в воздух и начинают мигрировать из одной комнаты в другую. Человек, обитающий в этом помещении, не способен избежать контакта с микрочастицами пыли - она не только поглощается через дыхательные пути, но также абсорбируются через кожу. Как результат - развитие серьезных проблем со здоровьем, включая астму, бесплодие и даже раковые опухоли.

По словам ученых, полностью избежать контакта с опасной пылью не удастся, если в помещении регулярно используются бытовые продукты с вредоносным химическим составом. Но уменьшить концентрацию опасных химических веществ вполне возможно: для этого нужно максимально часто мыть руки с мылом и регулярно проводить влажную уборку.