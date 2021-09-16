Мошенники продавали украинцам липовые документы для "Карты поляка"

В Украине злоумышленники продавали поддельные документы. Источник: Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области

Организовал преступную группу житель Черкасской области. Он привлек 6 сообщников, в том числе двух государственных служащих: сотрудника одного из ЗАГСов и госрегистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных.

Отмечается, что к злоумышленникам обратилось почти 300 человек. Фальшивые документы передавали через почту, а оплачивали их с помощью банковских карт и наличными.