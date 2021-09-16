Однушку в Киеве можно обменять на три трехкомнатные на Запорожье

Три трехкомнатные квартиры в новостройке в Запорожской области стоят как однокомнатная в Печерском районе Киева, свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость, сообщает Деловая столица.

Так, аналитическая служба OLX Недвижимость исследовала, в частности, цены в столице.

"Самый бюджетный варианты однушки и двушки предлагают в Деснянском районе. Новостройки Печерска, наоборот, самые дорогие: однокомнатная квартира здесь стоит почти как три трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трешки — $36 700. Уложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $77 000" , — указывают аналитики.

Кроме того, аналитика компании в разделе Новостройки показала, что наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир — в следующих областях:

Киевская — более 6 900 однушек. Средняя стоимость — $43 600. Одесская — 3 500 объектов. Стоимость — $31 240. Харьковская — 1 380. Стоимость — $29 115. Львовская — 835. Стоимость — $37 780. Ивано-Франковская — 600. Стоимость $19 600 — самая дешевая для Украины.

Отмечается, что что в пятерку лидеров не попала область города-миллионника Днепра — она заняла лишь 7 место. Хотя цены в регионе на однокомнатные почти как в столице — около $40 360.

"Несмотря на обилие предложений, средняя площадь квартир в этих областях меньше по сравнению с другими регионами. Наименьшая на рынке — в Одесской области — 38 м², в Киевской — 40 м², Харьковской — 40,1 м², Ивано-Франковской — 41,4 м². Во Львовской же предлагают большие по площади однокомнатные квартиры — 44 м² в среднем. Самый высокий порог средней площади по стране в Черкасской области — 46 м², хотя новостроек там не так много — за лето на продажу было выставлено всего 20 объектов" , — указано в материале.

Также отмечается, что диапазон цен на двухкомнатные квартиры в Украине достаточно широк.

"Например, в Ивано-Франковском регионе самые дешевые варианты в новостройках стоят в среднем $28 600. Цены на объекты с двумя комнатами в Киевской и Днепропетровской областях вдвое дороже — $66 930 и $60 440 соответственно. Во Львовской и Одесской двушки стоят примерно $52 000" , — отмечают в компании.

Площадь таких квартир в новостройках, по данным ее аналитиков, — от 59 до 73 м² в среднем. Двухкомнатные квартиры с маленькой площадью — 59 м² — в Днепропетровской области. Далее по регионам она равна примерно 62 м². Рекордные же 73 м² предлагают в Житомирской области. Средний показатель по Киеву составляет 64,5 м².

В OLX Недвижимость подчеркнули, что больше всего трехкомнатных квартир в новостройках сосредоточено в тех же областях, где и одно- и двухкомнатные квартиры.

"Самые дорогие из них — в Закарпатской области стоимостью около $118 570. На втором месте по этому критерию — Днепропетровск, где такие объекты стоят $86 200, что дороже Киевского региона, где средняя стоимость трехкомнатной квартиры — $85 540. Для сравнения, в Харьковской области цена трешки — почти $79 000, а в Одесской — $76 900", — отмечают в материале.

Аналитики уточняют, что средняя площадь "трешек" в Украине начинается с 80 м², как в Ровенской области. В Киевской — это примерно 88 м². В закарпатских новостройках предлагают объекты с тремя комнатами площадью 98 м² в среднем. А в Черкасской области рекорд по среднему значению — целых 114 м².