Hyundai остановила производство автомобилей

Закрытие коснулось только одного завода производителя, сообщает Автоцентр.

Глобальная нехватка полупроводниковой продукции отразилась на работе практически всех автопроизводителей. Не удалось избежать проблем и Hyundai Motor. Компания пыталась справиться с дефицитом путем сокращения объемов производства, но ей это не помогло, и пришлось останавливать работу целого завода.

Речь идет о предприятии в южнокорейском городе Асан, на котором осуществляется производство седанов Hyundai Sonata и Grandeur. Причиной тому стала нехватка микросхем для блоков управления двигателем. Их поставляет компания, чья работа временно парализована из-за напряженной эпидситуации в Юго-Восточной Азии.

Остановка конвейера временная и продлится не более недели. За это время производитель надеется получить недостающие детали от поставщика или осуществить переброску их с других заводов компании. Впрочем, это не первый перерыв в работе данного предприятия. Его частично закрывали в июле и августе текущего года. Только тогда это было связано со строительством линий для производства электромобилей, а не с глобальным дефицитом микрочипов.

По данным аналитических агентств, быстро справиться с нехваткой полупроводников не получится, так как автопроизводители активно переходят на выпуск электромобилей, и заводы просто не в силах охватить такие объемы. Ведь в топливных машинах используется всего 300 полупроводниковых элементов, а в электрокарах их число достигает 3000, то есть до 10 раз больше. Поэтому заказы на микрочипы растянулись на годы вперед.