В Украине вырастет стоимость регистрации автомобилей

На заседании 15 сентября Кабинет министров принял постановление, разработанное министром внутренних дел Денисом Монастырским. В частности, согласно этому постановлению вырастет стоимость услуги по регистрации и перерегистрации авто, сообщает Autoconsulting.

Как отмечает в пояснительной записке Денис Монастырский, этим документом предлагается упорядочить размер платы за предоставление территориальным органом сервисных услуг МВД некоторых платных услуг путем установления размеров платы за их предоставление на современном рыночном уровне, что обеспечит повышение эффективности и качества этих услуг, а также предоставит возможность устранить убыточность таких услуг.

Так, Перечнем платных услуг, которые предоставляются подразделениями МВД, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, утвержденным постановлением КМУ № 795, установлен размер такой платы. Территориальные органы по предоставлению сервисных услуг МВС предоставляют административную услугу по регистрации, перерегистрации колесных транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков, снятия с учета ТС и пр.

«В свое время размер платы за предоставление услуг был определен с учетом Методики определения себестоимости платных административных услуг, утвержденной постановлением КМУ № 66, и он не пересматривался с 2012 года.

Ежегодно расходы на организацию предоставления соответствующих услуг постоянно растут, из-за роста расходов на оплату труда сотрудников, которые обеспечивают их предоставление, стоимости материальных ресурсов, в т. ч. документов, офисного и канцелярского оборудования, компьютерной техники и т. д.

Однако, несмотря на рост указанных расходов, размер платы за предоставление услуг остается неизменным.

В целом, суммы составляющих расходов с 2012 года увеличился более чем на 300%, в связи с чем стоимость услуг не компенсирует 80% расходов государства на их предоставление», - отмечает глава МВД .

«Так, например, наиболее распространенной услугой, которая предоставляется территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВС, является регистрация (перерегистрация) ТС.

По проведенным расчетам себестоимость указанной услуги составляет 200 грн. При этом сегодня стоимость – 152,63 грн.

По информации единой информационной системы МВД, территориальными сервисными центрами МВД в среднем за год проводится 1 720 000 действий по регистрации (перерегистрации) ТС. Про проведенным расчетам себестоимость указанной услуги за год составляет 344 млн грн. При этом, согласно размеру платы, субъектами уплачено только 262,52 млн грн.

То есть, для государства указанная услуга является убыточной, а государственный бюджет терпит убытки в размере 81,47 млн грн», - отметил он .

Таким образом, Денис Монастырский предложил привести размер платы за предоставление услуги к ее себестоимости.