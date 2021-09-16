Microsoft разрешила отказаться от паролей для аккаунтов

Корпорация Microsoft предоставила возможность пользователям полностью отказаться от паролей в учетных записях, сообщает УНИАН.

В компании объяснили, что считают пароли "устаревшими" и представляющими угрозу безопасности аккаунтов. На выбор представляется сразу несколько альтернатив, включая биометрические.

Подтверждать доступ к аккаунту можно будет с помощью мобильного телефона и электронной почты, приложения Microsoft Authenticator, распознавания отпечатка или лица с помощью Windows Hello, а также ключа безопасности.

Microsoft выпустила похожее обновление для корпоративных клиентов в марте этого года и заявила, что уже более 200 млн аккаунтов по всему миру отказались от паролей.

Чтобы удалить пароль, нужно зайти на страницу с учетными записями Microsoft, войти в систему, перейти в "дополнительные параметры безопасности" и выбрать опцию "учетная запись без пароля". Если пользователю не понравится новый формат, то пароль для учетной записи можно будет вернуть.

Напомним, Microsoft, которая ранее решила отказаться от поддержки своего фирменного браузера Internet Explorer, отключила его поддержку в облачном сервисе Microsoft 365.

Internet Explorer стал недоступен в Microsoft 365 с 17 августа. Теперь для работы в интернете пользователям предлагают использовать Microsoft Edge с "режимом IE" или другую программу.