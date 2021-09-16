В правительстве объяснили торможение экономики в 2021 году

Замедление темпов восстановления экономики Украины в 2021 году было вызвано локдаунами в начале года. Вместо 4,6% рост ВВП составит 4,1%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000), сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в документе, в соответствии с Прогнозом экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренным Кабмином 31 мая, рост реального ВВП по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,1%, что несколько меньше прогноза, учтенного при расчетах бюджета на 2021 год (4,6%).

"Такая ситуация была в основном вызвана не прогнозируемым внедрением в I квартале 2021 года в Украине "локдауна" (с 8 по 24 января включительно), переходом к нормам адаптивного карантин (февраль - первая декада марта), усилением карантинных мероприятий в отдельных регионах в конце марта. В итоге это негативно сказалось на производственной активности и на деятельности сферы услуг" , - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что объем номинального ВВП в 2021 году ожидается на уровне 4 808,5 млрд грн, что несколько выше учтенного при расчетах бюджета на 2021 год показателя в 4 505,9 млрд грн, в основном из-за ускорения роста индекса цен производителей промышленной продукции, сельскохозяйственной продукции, индекса потребительских цен, и, соответственно, более высокого значения дефлятора ВВП.

"Ускоренный рост цен в текущем году является общемировым феноменом и объясняется в основном влиянием чрезвычайно мягкой монетарной политики и других стимулирующих мер большинства ведущих стран мира на фоне быстрого посткризисного восстановления спроса. Однако считается, что инфляционные факторы в мировой экономике носят временный характер, и рост цен вернется к целевым параметров уже в ближайшем будущем" , - говорится в записке.

Напомним, по данным Госстата, реальный ВВП Украины упал в 2020 году на 4,0%. В проекте госбюджета на 2022 год заложен рост ВВП на уровне 3,8%.

Автор: Александр Белоус