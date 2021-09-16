Два завода в Британии приостановили работу из-за высоких цен на газ

В Европе продолжают расти цены на газ. Из-за этого американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании, сообщает РБК-Украина.

В компании отметили, что пока не знают, когда заводы заработают вновь.

"CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявил сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе, Великобритания, из-за высоких цен на природный газ" , - говорится в заявлении.

В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов в США, Канаде и Великобритании.

Приостановка заводов в Великобритании является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлением темпов восстановления экономики региона, пишет Bloomberg.

По данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой.

Автор: Анастасия Рокитна