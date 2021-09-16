Польша предложила Украине создать новый дипломатический формат

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выступил за создание нового дипломатического формата для консультаций между странами. Он считает, что к нему также необходимо привлечь страны Балтии, Чехию, Венгрию, Словакию и Румынию, сообщает Дом.

По словам дипломата, ситуация на внешнеполитической арене меняется не в лучшую сторону. Причиной этого стали завершение строительства "Северного потока-2", саммит президентов США и России в Женеве и события в Афганистане и Беларуси.

Поэтому посол считает, что для Украины необходим новый формат для совместного преодоления вызовов.