Фьюри: я хотел умереть после победы над Кличко

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что находился в ужасном психологическом состоянии после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. Цыганский король заявил, что ему не хотелось жить, поскольку ничто больше его не мотивировало, сообщает Обозреватель.

Он рассказал, как ежедневно просыпался с мыслями о смерти. По словам британского боксера, помочь ему не могли даже жена Пэрис и дети.

"У меня было чувство, что я покорил весь мир, мне больше ничего не хотелось делать. В моей юности Кличко был чемпионом мира, я следил за ним, поэтому после победы моя игра закончилась. Я не хотел продолжать, я был психологически нестабилен. Перед боем я оказался в депрессии, в подавленном состоянии. У меня всегда была цель побить Кличко. Она не позволяла мне сбиться с пути, но, когда ее не стало, я не мог сфокусироваться ни на чем другом. Я больше не хотел жить, просыпался с мыслью о том, что хочу умереть. Никто не мог на меня повлиять, даже жена и дети" , – цитирует слова Фьюри издание SkySports﻿.

Напомним, что украинец и британец прошли всю 12-раундовую дистанцию поединка. Судьи единогласным решением отдали Цыганскому королю победу в титульном бою.