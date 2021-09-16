В Киеве стартует технический фестиваль OldCarLand

Завтра стартует крупнейший технический фестиваль OldCarLand. Он будет проходить 17-19 сентября в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова в Киеве, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба организаторов. Между сотней авиатехники разместят более 500 единиц ретро машин. Предлагаем познакомиться с 5 незаурядными автомобилями, которые можно будет увидеть на мероприятии.

Opel P4, которым простоял в сарае 70 лет

87-летний Opel P4 в версии Special Limousine в оригинальном состоянии впервые покажут на OldCarLand. Авто нашли в Ирпене Киевской области. С конца 50-х годов машину хранили в сарае. Уцелели кузов, детали ходовой, салон, а также документы. В свое время Opel P4 привезли из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что автомобиль долго не эксплуатировали, он в прекрасном состоянии – уцелели даже патрубки охлаждающей системы.

Opel P4. Источник: OldCarLand

Вся подвеска родная – механические тормоза не гидравлические, а механические, на тросах. Под капотом – четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 23 л.с., который идет в паре с четырехступенчатой коробкой передач. В салоне сохранились обшивка, руль и коврики. О недолгой эксплуатации указывают хорошее состояние ручки переключения передач. На одометре – 32484 км. Opel P4 выпускали с 1935 по 1937 год. За это время изготовили 65864 экземпляра.

DeSoto 1949 с "родными" тормозными колодками

Американская марка DeSoto существовала с 1928 по 1961 годы и принадлежала концерну Chrysler. Модель DeSoto S-10 выпускалась в течение 1946-1952 годов, а название Custom носила дорога комплектация. На выставке будет представлена версия Custom 1949 со второй серии семейства S-10. Именно это авто прибудет на фестиваль из Черновцов. Два года назад его привезли из США в Украину. Черновицкие автолюбители перекрасили его в яркий цвет и обновили отделки салона.

DeSoto S-10 Custom. Источник: OldCarLand

Седан почти полностью оригинальный, даже имеет родные тормозные колодки. На весеннем OldCarLand автомобиль победил в номинации "Дебют легенды". 5,2-метровый седан отличается типичным для тех времен дизайном с огромным количеством хрома. Он оборудован 4,1-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 112 л. С. Автомобиль имеет необычную 2-ступенчатую полуавтоматическую коробку передач Fluid Drive – передачи переключаются без педали сцепления. Из ярких особенностей – чрезвычайно мягкая и комфортная подвеска.

Единственная в Украине "Таврия" в кузове ландо

Машину спроектировать в научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника" в 80-х годах и выпустили ограниченной партией на АвтоЗАЗе. Для сохранения жесткости модели над местом водителя и переднего пассажира сделали крышу с люком. Такой кузов называют ландо.

"Таврия" с кузовом ландо. Источник: OldCarLand

В начале 90-х годов две "Таврии" с откидным верхом отправили в Грецию для испытаний. Там собирались заказать партию ландо, но сделка сорвалась. Один из автомобилей вернули в Украину. Сейчас он здесь единственный. Модель 1995 года имеет большинство узлов и агрегатов, как у стандартного хэтчбека. Под капотом – 1,1-литровый двигатель.

Любимый Mercedes-Benz первого канцлера Германии

Mercedes-Benz 300B Cabriolet D 1954 – флагманская модель, аналог нынешнего S-класса. Автомобиль отличался исключительным комфортом и высокой ценой. В некоторых комплектациях его могли оснащать диктофоном, телефоном, радиоприемником фирмы Becker. Салон имел кожаную или велюровую обивку сидений, а также деревянную отделку.

Mercedes-Benz W186. Источник: OldCarLand

Владельцами этой модели в основном были государственные деятели, послы, чиновники высокого ранга. Модель производили с 1951 по 1957 год в кузове седан, лимузин, кабриолет и ландо. Модернизированная версия 300B, которую представят на OldCarLand, появилась в 1954 году. Ей добавили вакуумный усилитель тормозов и увеличили мощность со 115 до 125 л.с. Mercedes-Benz W186 также известен под именем Adenauer – в честь первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

Первый Dodge 1960 с несущим кузовом

Dodge Dart – это полноразмерная американская модель, которую выпускали с 1960 по 1976 годы. На фестивале представят седан первого поколения. Для своего времени Dart был самой дешевой моделью в линейке Dodge, однако даже он поражал американским аэростилем с огромным количеством хрома. Dart имеет несущий кузов, хотя в те времена большинство американских автомобилей были еще рамными.

Dodge Dart. Источник: OldCarLand

С 1960 года модель имела три варианта комплектации – базовую Seneca, среднюю Pioneer и лучшую Phoenix. Именно этот автомобиль – в версии Pioneer оборудован 3,7-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 145 л.с. В автоматической коробке передач TorqueFlite вместо рычага для переключения используются кнопки.