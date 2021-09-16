В Кабмине спрогнозировали цену импортного газа в 2022 году

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в дополнении к пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000).

По расчетам Минэкономики, среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 65 долларов.

В то же время, по прогнозу, цены на украинский экспорт будут меняться разнонаправленно. Цены на базовые металлы упадут на 6,6%, на железные руды - на 25,9%. Цены на зерно и удобрения вырастут примерно на 1%.

Напомним, стоимость импортного природный газ в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Автор: Александр Белоус