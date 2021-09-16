Интеру назначили пятую за год внеплановую проверку

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что назначена пятая в этом году проверка телеканала Интер, вызванная показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, сообщает Новое время.

По данным совета, в период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений.

В частности: