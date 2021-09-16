Интеру назначили пятую за год внеплановую проверку

Интеру назначили пятую за год внеплановую проверку
Фото: Pixabay

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что назначена пятая в этом году проверка телеканала Интер, вызванная показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, сообщает Новое время.

По данным совета, в период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений.

В частности:

  • Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей с участием Никиты Михалкова;
  • Взять живым с участием Иосифа Кобзона;
  • Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается и Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона с участием Бориса Клюева;
  • Д’Артаньян и три мушкетера с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;
  • Офицеры с участием Василия Ланового;
  • Невероятные приключения итальянцев в России с участием Валентины Талызиной;
  • Гостья из будущего с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;
  • Завтра была война с участием Веры Алентовой.
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